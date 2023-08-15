Власти России обсудили новые меры по укреплению рубля

Bloomberg: РФ может ввести контроль за движением капитала для укрепления рубля

Для того, чтобы остановить падение курса рубля, Россия может частично восстановить контроль за движением капитала. О новых мерах стало известно Bloomberg.

Источники рассказали изданию, что до того, как Центробанк принял решение резко повысить ключевую ставку, власти и экспортеры обсуждали предложение сделать обязательной продажу экспортной выручки. Однако к единому решению они не пришли, еще одна встреча по этому поводу может состояться в конце текущей недели.

На фоне новостей о потенциальном ограничении на движение капитала российская валюта перешла к росту. Курс доллара опустился до 96,9 рубля, евро — 106,02 рубля.

Аналогичное требование было введено в России в феврале 2022 года — экспортеры должны были продавать 80 процентов валютной выручки. В мае норматив был снижен до 50 процентов, в июне, по мере стабилизации курса рубля, меры смягчили еще больше: размер продаваемой на рынке доли стала определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Ранее аналитики Альфа-банка предположили, что резкое повышение ключевой ставки (с 8,5 до 12 процентов годовых) по итогам срочного заседания Банка России может быть связано с подготовкой федерального бюджета на 2024 год. Эксперты ожидают, что расходы на социальные нужды могут значительно вырасти, а показатели инфляции по итогам 2023 года будут базой для их индексации.