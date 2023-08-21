Россияне предсказали курс рубля через год

ВЦИОМ: россияне ожидают курса доллара по 97 рублей через год

По мнению россиян, курс доллара через три месяца в среднем будет находиться на уровне 95 рублей, а через год — на отметке 97 рублей. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса, проведенного аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос был проведен 29 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Граждан попросили дать краткосрочный и долгосрочный прогноз по курсу доллара к рублю. Конкретное значение через три месяца назвали 57 процентов респондентов, через год — 38 процентов.

В целом на фоне колебаний на рынке интерес россиян к курсам валют вырос. С разной периодичностью котировки просматривают 58 процентов граждан, что оказалось на семь процентных пунктов больше, чем в июне. Пристально следит за колебаниями на рынке каждый пятый гражданин, на менее регулярной основе — 38 процентов. При этом вообще не интересуются курсами валют 42 процента россиян.

Ранее профессор института Помпеу Фабра Рубен Ениколопов счел дефицит федерального бюджета России основным препятствием для укрепления курса рубля. До этого высокий уровень госрасходов называла в числе главных причин девальвации и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По состоянию на 11:45 по московскому времени курс доллара находился на отметке 94,3 рубля, евро — на уровне 102,7 рубля.