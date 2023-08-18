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15:47, 18 августа 2023Экономика

Названо главное препятствие для укрепления рубля

Экономист Ениколопов: рубль продолжит слабеть до устранения дефицита бюджета

Фото: Олег Елков / ТАСС

Главным препятствием для укрепления рубля является дефицит федерального бюджета России, заявил в разговоре с «Коммерсантом» экономист, профессор института Помпеу Фабра Рубен Ениколопов. Пока он не будет устранен, нацвалюта продолжит слабеть.

Однако справиться с дефицитом будет тяжело «по политическим причинам», так как главным фактором его роста является увеличение военных и социальных расходов. Власти вряд ли станут сильно урезать эти бюджетные статьи, особенно в преддверии президентских выборов, считает эксперт. «Я не верю, что это сделают», — заключил Ениколопов. Высокий уровень госрасходов называла в числе главных причин девальвации и сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Курс доллара от TradingView

На этой неделе власти России предприняли две попытки остановить обвал рубля. ЦБ на экстренном заседании поднял ключевую ставку на 3,5 процентных пункта ради охлаждения спроса на импорт, а правительство, по данным СМИ, неофициально договорилось с экспортерами об увеличении объемов продаж валютной выручки на внутреннем рынке.

На курс рубля эти меры пока сильного эффекта не оказали. В момент валюта укреплялась до 92 рублей за доллар, но затем ее цены стабилизировалась около 94 рублей. На пике в августе доллар приближался к 102 рублям, а евро превышал 111 рублей.

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