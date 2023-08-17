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15:23, 17 августа 2023Экономика

Российские власти начали готовить неформальные меры для укрепления рубля

Bloomberg: в РФ разрабатывают неформальные меры контроля за движением капитала

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Хотя российские власти решили пока воздержаться от ужесточения ограничений на движение капитала, правительство готовит неформальные рекомендации для экспортеров, которые помогут стабилизировать рубль, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Разработка новых мер началась после встречи президента России Владимира Путина с правительством 16 августа. Рекомендации коснутся отдельных компаний и будут включать не только обязательную продажу валютной выручки, но и отказ от выплат в твердых валютах, таких как дивиденды и платежи по кредитам.

Помимо источников, знакомых с ходом обсуждения в правительстве, эту информацию подтвердили руководители двух российских компаний. При этом власти все еще не исключают введение формального контроля за движением капитала в будущем — все будет зависеть от динамики курса рубля.

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О том, что экспортеры согласились добровольно увеличить продажу валютной выручки, ранее писали «Ведомости». Заключить такую договоренность с бизнесом властям пришлось после того, как действия Центробанка не оказали серьезного эффекта на курс рубля.

Когда доллар приблизился к 100 рублям, ЦБ отказался от покупки валюты на внутреннем рынке для ФНБ в рамках бюджетного правила. Это произошло спустя всего 3 дня после возобновления действия механизма. 15 августа Банк России созвал экстренное совещание, на котором повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12 процентов годовых.

На фоне этих мер, а также слухов об обсуждении ужесточения контроля за движением капитала в правительстве, рубль несколько укрепился. Однако, отмечает Bloomberg, он по-прежнему входит в тройку слабейших в мире, так как с начала года потерял около 22 процентов стоимости.

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    Софья Ермакова
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