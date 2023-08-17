Курс доллара упал ниже 93 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 рублей, евро — ниже 101 рубля

Российская валюта продолжает укрепляться в ожидании новостей о дальнейших мерах правительства по стабилизации курса. В ходе торгов 17 августа доллар и евро по отношению к рублю упали ниже 93 и 101 рубля соответственно. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В нижней точке курс доллара опускался до 92,5 рубля, евро — 100,7 рубля. На момент написания материала американская валюта скорректировалась до 92,9 рубля, европейская — до 101,08 рубля.

После планомерного падения в течение нескольких месяцев рубль перешел к росту 16 августа, когда Bloomberg сообщил, что власти обсуждают частичное восстановление контроля за движением капитала. С того момента доллар потерял в цене более 4 рублей, евро — более 5 рублей.

Аналитики предупреждают, что сегодня, 17 августа, американская валюта может колебаться в диапазоне от 90 до 95 рублей. «После рекордной девальвации в истории на 40 процентов с начала года и безостановочного падения без значимой коррекции в течение 15 месяцев, волатильность курса очень высокая, и валютные пары могут в течение суток совершать такие размашистые ходы», — объясняют эксперты «БКС Экспресс».

При этом пока вопрос возвращения к нормативам обязательной продажи валютной выручки остается открытым. По информации источника «Ведомостей», участники встречи президента Владимира Путина с членами правительства и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной пришли к выводу, что ужесточение валютного контроля — это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления нацвалюты.

