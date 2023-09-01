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14:46, 1 сентября 2023Экономика

Минфин и Центробанк поспорили по поводу контроля за валютой

Глава Минфина Силуанов заявил о дискуссии с ЦБ по ужесточению валютного контроля

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министерство финансов выступает за более жесткий валютный контроль в ситуации, однако дискуссия с Центробанком по этому поводу продолжается. Об этом на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишет ТАСС.

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических агентов. Излишний контроль может существенно усложнить процесс параллельного импорта, зачастую использующего нестандартные методы проведения платежей, поэтому нужны особые настройки.

Она напомнила, что в зону ответственности Центробанка входят не только инфляция и денежно-кредитная политика, но и финансовая стабильность. Регулятор должен поддерживать готовность экономики к новым шокам и обеспечивать запас прочности.

По словам Силуанова, в текущей ситуации стороны поменялись местами. Если раньше Центробанк отстаивал тему валютного контроля, а Минфин относился к вопросу более либерально, то теперь у них противоположные взгляды. Министр признал, что компромисс пока не найден, но выразил уверенность, что в конечном итоге переговоры дадут результат.

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Вывод валюты или ее удержание экспортерами за рубежом называется в качестве одной из причин ослабления курса рубля в последние месяцы. Так, экономист Алексей Бобровский указал, что снижение лимитов на вывод валюты из страны позволит укрепить рубль в короткие сроки.

Другой возможностью остается введение обязательной продажи валютной выручки, в первую очередь нефтяными компаниями. Вопрос обсуждался в середине августа, после того как резкое повышение ключевой ставки до 12 процентов не позволило укрепить рубль. По данным СМИ, власти ограничились устным предупреждением и согласием компаний увеличить продажи. Но в последнюю неделю рубль начал утрачивать позиции.

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    Платон Щукин
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