Названы способы стабилизировать курс рубля

Экономист Бобровский допустил укрепление рубля в ближайшие месяцы

Стабилизировать курс рубля и остановить его ослабление возможно — способы сделать это назвал экономист Алексей Бобровский в беседе с радио «Комсомольская правда».

По мнению эксперта, текущую ситуацию на валютном рынке усложняет уход из страны множества иностранных компаний, которые имеют активы в долларах. Поэтому государству стоит задуматься о снижении лимитов на вывод валюты из страны, отметил он. Также, по мнению Бобровского, для стабилизации курса рубля стоит ввести обязательный возврат экспортерами валютной выручки и запрет на выплату дивидендов и выдачу займов. Последнее ограничение он предложил распространить в том числе на дружественные страны.

Экономист напомнил, что к таким мерам Центробанк уже обращался в прошлом году, однако сейчас «решил воздержаться от принятия таких решений». Бобровский также допустил, что в ближайшие месяцы рубль будет укрепляться на фоне поступлений осенью в бюджет страны части доходов от экспорта нефти.

Курс доллара на торгах на Московской бирже 29 августа вновь поднялся до отметки 96 рублей. При этом евро преодолел отметку в 104 рубля, а на максимуме курс европейской валюты поднимался до 104,08 рубля — так дорого валюта не стоила с 16 августа. Ослабление рубля совпало с завершением накануне налогового периода, в рамках которого экспортеры продают валюту, чтобы совершить обязательные платежи.