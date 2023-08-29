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15:34, 29 августа 2023Экономика

Евро преодолел отметку в 104 рубля

Евро на Московской бирже преодолел отметку в 104 рубля

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Курс евро на Московской бирже во вторник, 29 августа, преодолел отметку в 104 рубля. С момента открытия торгов валюта выросла в цене почти на рубль, свидетельствуют данные площадки.

Утром курс европейской валюты стартовал с уровня в 103,04 рубля за единицу. На максимуме евро дорожал до 104,08 рубля, так дорого валюта не стоила с 16 августа. На момент написания материала курс скорректировался до 104,05 рубля, прибавив с момента открытия 87 копеек.

Курс доллара на бирже тем временем преодолел отметку в 96 рублей, максимально поднимаясь до уровня в 96,3 рубля. С начала торгов американская валюта подорожала на 91 копейку.

Курс доллара от TradingView

Рубль начал слабеть на фоне завершения налогового периода, в рамках которого экспортеры обменивают валюту для совершения обязательных платежей. Ранее власти России высказались о возможности возвращения нормативов по продаже валютной выручки для компаний, если решение Центрального банка резко увеличить ключевую ставку не приведет к укреплению рубля.

Центробанк поменял местами валюты на главной странице своего официального сайта: на первую строчку вместо американского доллара решили поставить китайский юань. Причину перестановок регулятор не прокомментировал. При этом ранее аналитики заявили, что юань вытеснил евро в рейтинге валют для хранения наличных сбережений россиян и превзошел европейскую валюту более чем вдвое.

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    Вячеслав Агапов
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