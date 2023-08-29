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13:44, 29 августа 2023Экономика

Курс доллара поднялся до 96 рублей

Курс доллара после завершения налогового периода вырос до 96 рублей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Курс доллара на Московской бирже 29 августа вновь поднялся до отметки 96 рублей, евро подходит к 104 рублям, свидетельствуют данные площадки.

Ослабление рубля совпало с завершением накануне налогового периода, в рамках которого экспортеры продают валюту, чтобы совершить обязательные платежи. Эксперты предупреждали о такой возможности, указывая, что фундаментальных факторов для уверенного роста российской валюты пока не просматривается.

Курс доллара от TradingView

В первой половине августа доллар поднимался выше 101 рубля, а евро — выше 111 рублей. После критики помощника президента России Максима Орешкина по поводу слишком мягкой денежно-кредитной политики Центробанк объявил о внеочередном заседании совета директоров и поднял ключевую ставку с 8,5 процента до 12 процентов.

Когда такая мера не помогла остановить ослабление рубля, власти заговорили о возможности введения нормативов по продаже валютной выручки для компаний. В коротки сроки российская валюта укрепилась на восемь процентов, но затем начала постепенно падать.

Действенным методом повышения курса рубля бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов назвал сокращение бюджетного стимулирования экономики, то есть роста социальных выплат и государственных заказов, которые приводят к повышенному спросу на импорт. В этом случае, указал он, доллар может вернуться на уровень 85 рублей.

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    Платон Щукин
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