Курс доллара поднялся до 96 рублей

Курс доллара после завершения налогового периода вырос до 96 рублей

Курс доллара на Московской бирже 29 августа вновь поднялся до отметки 96 рублей, евро подходит к 104 рублям, свидетельствуют данные площадки.

Ослабление рубля совпало с завершением накануне налогового периода, в рамках которого экспортеры продают валюту, чтобы совершить обязательные платежи. Эксперты предупреждали о такой возможности, указывая, что фундаментальных факторов для уверенного роста российской валюты пока не просматривается.

В первой половине августа доллар поднимался выше 101 рубля, а евро — выше 111 рублей. После критики помощника президента России Максима Орешкина по поводу слишком мягкой денежно-кредитной политики Центробанк объявил о внеочередном заседании совета директоров и поднял ключевую ставку с 8,5 процента до 12 процентов.

Когда такая мера не помогла остановить ослабление рубля, власти заговорили о возможности введения нормативов по продаже валютной выручки для компаний. В коротки сроки российская валюта укрепилась на восемь процентов, но затем начала постепенно падать.

Действенным методом повышения курса рубля бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов назвал сокращение бюджетного стимулирования экономики, то есть роста социальных выплат и государственных заказов, которые приводят к повышенному спросу на импорт. В этом случае, указал он, доллар может вернуться на уровень 85 рублей.