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12:36, 1 сентября 2023Экономика

Рублю предрекли дальнейшее ослабление

Аналитик Антонов: рекордного падения курса рубля в сентябре не ожидается
СюжетКурс доллара:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В сентябре не ожидается рекордного падения курса рубля, однако риск его ослабления сохранится, рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт считает, что курс национальной валюты будет колебаться в пределах 92-98 рублей за доллар — более сильной динамики ожидать не стоит. На рубль будут влиять несколько факторов, среди которых дальнейшие действия Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке и ситуация на глобальном валютном рынке. По словам аналитика, без дополнительных мер со стороны ЦБ к 5 сентября курс рубля может оказаться на отметке 98,3 рубля за доллар, а к 11 сентября — на уровне 105 рублей за доллар.

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Антонов считает, что поддержать рубль могло бы введение дополнительных мер валютного регулирования. По его словам, также укреплению нацвалюты будет способствовать повышение цен на нефть, которое обеспечит приток валютной выручки и сократит дефицит бюджета.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков дает аналогичный прогноз — по его мнению, в сентябре доллар будет стоить в районе 93–97 рублей. В случае если курс доллара превысит отметку в 100 рублей, Центробанк может снова увеличить ключевую ставку, считает эксперт, однако он сомневается, что это окажет существенное влияние на валюту. Как напомнил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард, действия регулятора в августе не оказали сильного эффекта и рубль откатился до 98,99 рубля за доллар.

Ранее аналитики SberCIB Investment Research заявляли, что фактором дальнейшего ослабления рубля могут стать опасения оттока капитала на рынке, вызванные возможным выкупом акций нефтегазовых компаний у иностранных инвесторов. Речь в том числе идет о «Лукойле», недавно обратившемся к властям с просьбой выкупить пять миллиардов долларов уставного капитала у нерезидентов.

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    Мария Черкасова
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