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17:45, 6 сентября 2023Экономика

Доллару предрекли резкое укрепление к рублю

Экономист Липсиц: курс доллара приблизится к отметке 130 рублей к концу года

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В настоящее время курс доллара движется в коридоре, который приведет к укреплению американской валюты до 130 рублей к концу 2023 года. Такой сценарий может реализоваться, если не произойдет каких-либо форс-мажорных обстоятельств, написал профессор, один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Липсиц в своем Telegram-канале.

Чтобы избежать подобного развития ситуации, российским властям необходимо оказать административное воздействие на экспортоориентированные отечественные компании для стабильного притока иностранной валюты на российский рынок. Однако сделать это будет затруднительно ввиду международных санкций против финансового сектора экономики, заключил аналитик.

В ходе утренних торгов на Московской бирже 6 сентября курс доллара в моменте превысил отметку 98 рублей. В верхней точке цена американской валюты доходила до 98,34 рубля, однако позже котировки скорректировались до 98,2 рубля.

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По состоянию на 17:30 по московскому времени, курс доллара снизился примерно до 97,85 рубля. К этому времени курс евро укрепился к российской валюте до 104,9 рубля.

В первой половине августа Липсиц сообщил о своем увольнении из ВШЭ по собственному желанию с 1 сентября. Руководство вуза уволило его, аннулировав контракт на дистанционную работу. Профессор также сыронизировал, что взамен в ВШЭ ему предлагали вакансии паспортиста, мойщика посуды и бухгалтера.

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    Анатолий Акулов
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