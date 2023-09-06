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08:18, 6 сентября 2023Экономика

Курс доллара превысил 98 рублей

Мосбиржа: курс доллара поднялся выше 98 рублей впервые с 15 августа

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

На утренних торгах 6 сентября на Московской бирже курс доллара превысил 98 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке цена американской валюты доходила до 98,34 рубля. По состоянию на 7:40 по московскому времени доллар торгуется по 98,2 рубля (плюс 29 копеек к закрытию предыдущего торгового дня). Курс евро находится около отметки 105,37 рубля (плюс 46 копеек).

Курс доллара от TradingView

Ранее главный экономист ИК «Русс-Инвест» Александр Арутюнян заявил, что ослабление рубля на фоне значительного роста мировых цен на нефть может объясняться тем, что покупатели российской нефти не платят за нее или платят не полностью. По его словам, исторически российская валюта связана с нефтяными котировками, то есть рост стоимости сырья провоцировал укрепление рубля. Однако текущая ситуация говорит о том, что ситуацию не спасает даже преодоление ценового потолка — эксперт заметил, что ничем иным, кроме нехватки на бирже выручки от продажи экспортеров, возвращение рост курса доллар не объяснить.

При этом глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что доллар не будет стоить больше 100 рублей. По словам депутата, сценарий такого роста цены американской валюты маловероятен, так как «сто рублей за доллар — это такой психологический индикатор», который будет оказывать влияние на настроение бизнеса и граждан, поэтому регулятор будет стараться удержать курс до этой границы.

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