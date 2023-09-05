Причиной снижения курса рубля назвали отсутствие денег за нефть

Экономист Арутюнян связал падение курса рубля с кризисом неплатежей за нефть

Снижение курса рубля на фоне существенного роста мировых цен на нефть может объясняться тем, что покупатели российской нефти не платят за нее или платят не полностью. Такое предположение высказал главный экономист ИК «Русс-Инвест» Александр Арутюнян, пишут «Новые известия».

По его словам, исторически российская валюта связана с нефтяными котировками, то есть рост стоимости сырья провоцировал укрепление рубля. Текущая ситуация говорит о том, что кризисную ситуацию не спасает даже преодоление ценового потолка.

Арутюнян заметил, что ничем иным, кроме отсутствия валюты, то есть нехватки на бирже выручки от продажи экспортеров, возвращение доллара к курсу почти 100 рублей за рубль не объяснить. Если платежи за нефть все же имеют место, то, возможно, выручка по какой-то причине зависает за рубежом и не возвращается в страну.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко отметил, что риск дальнейшего падения рубля имеется, так как предложение валюты по той или иной причине действительно сокращается. В свою очередь, в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что давление на экспортеров сдерживает валюту, но не позволит ей расти.

Ранее сообщалось, что по итогам августа нефтегазовые доходы бюджета сократились на 20 процентов по сравнению с июлем. При этом нефтяные компании получили рекордную с начала года компенсацию за сдерживание цен на бензин и дизельное топливо внутри страны, хотя в отдельных регионах наблюдается его дефицит.

Бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов в конце августа также высказывал предположение, что на рубль влияют зависшие в индийских банках миллиарды рупий, на которые была куплена российская нефть. Однако в Минэнерго указали, что большая часть выручки все же доходит до страны, а проблема неплатежей не носит системного характера.