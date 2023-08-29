Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:03, 29 августа 2023Экономика

Власти России опровергли мнение о влиянии зависших в Индии рупий на курс рубля

Минэнерго: мнение о влиянии зависших в Индии рупий на курс рубля необоснованно

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Минэнерго опровергло мнение экономиста Михаила Задорнова, согласно которому одним из факторов ослабления рубля стала зависшая на индийских счетах выручка от продажи российской нефти, номинированная в рупиях. Заявление министерства приводит ТАСС.

Слова эксперта, по данным представителей ведомства, не отражают реальное положение дел — нефтяные компании возвращают в Россию большую часть валютной выручки, а задержки с ее переводом не носят системного характера.

Ранее бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов написал в своей колонке, что на курс рубля, который резко снизился за последний месяц, повлияла неспособность России забрать из Индии рупии, на которые была куплена российская нефть.

Курс доллара от TradingView

Экономист напомнил, что в первом полугодии российский экспорт в Индию в денежном выражении превысил импорт за год примерно в пять раз (30 миллиардов долларов против 6-7 миллиардов). «Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. 30 миллиардов за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — написал Задорнов.

В мае глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что на счетах индийских банков лежат миллиарды рупий, которые российские компании не могут ни конвертировать в твердые валюты, ни использовать. Дело в том, что конвертировать рупию можно только внутри Индии на бирже или в уполномоченных организациях, к тому же обмен в больших объемах требует разрешения местного регулятора.

По оценкам Bloomberg на начало лета, Россия накапливала в рупиях до миллиарда долларов в месяц. При этом в начале мая стало известно, что страны приостановили переговоры о торговле в рублях и рупиях из-за противоположных подходов. Индия хотела бы, чтобы накопленные рупии вкладывали в местные производства или облигации, а Москва пыталась добиться особого подхода к себе для вывода средств.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге

    Россиян предупредили о подорожании путевок в одну страну Азии на Новый год

    Политический алгоритм «Жириновский» высказался об электросамокатах

    Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном топе на голое тело

    Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту

    В Москве на площади трех вокзалов произошел пожар

    Украина снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за решения по России

    Пропавшая фигуристка попала на видео в кафе

    Вора в законе Хобота поместили под домашний арест по делу о статусе

    Телеведущая съела часть айсберга и разозлила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости