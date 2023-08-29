Власти России опровергли мнение о влиянии зависших в Индии рупий на курс рубля

Минэнерго: мнение о влиянии зависших в Индии рупий на курс рубля необоснованно

Минэнерго опровергло мнение экономиста Михаила Задорнова, согласно которому одним из факторов ослабления рубля стала зависшая на индийских счетах выручка от продажи российской нефти, номинированная в рупиях. Заявление министерства приводит ТАСС.

Слова эксперта, по данным представителей ведомства, не отражают реальное положение дел — нефтяные компании возвращают в Россию большую часть валютной выручки, а задержки с ее переводом не носят системного характера.

Ранее бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов написал в своей колонке, что на курс рубля, который резко снизился за последний месяц, повлияла неспособность России забрать из Индии рупии, на которые была куплена российская нефть.

Экономист напомнил, что в первом полугодии российский экспорт в Индию в денежном выражении превысил импорт за год примерно в пять раз (30 миллиардов долларов против 6-7 миллиардов). «Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. 30 миллиардов за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — написал Задорнов.

В мае глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что на счетах индийских банков лежат миллиарды рупий, которые российские компании не могут ни конвертировать в твердые валюты, ни использовать. Дело в том, что конвертировать рупию можно только внутри Индии на бирже или в уполномоченных организациях, к тому же обмен в больших объемах требует разрешения местного регулятора.

По оценкам Bloomberg на начало лета, Россия накапливала в рупиях до миллиарда долларов в месяц. При этом в начале мая стало известно, что страны приостановили переговоры о торговле в рублях и рупиях из-за противоположных подходов. Индия хотела бы, чтобы накопленные рупии вкладывали в местные производства или облигации, а Москва пыталась добиться особого подхода к себе для вывода средств.