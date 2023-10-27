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14:01, 27 октября 2023Экономика

Экономист рассказал об эффекте роста ключевой ставки ЦБ

Экономист Кульбака назвал борьбу с инфляцией целью повышения ставки ЦБ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Повышение процентной ставки Центральным Банком России ожидаемо, сказал кандидат экономических наук Николай Кульбака. В беседе с «Лентой.ру» он назвал плюсы и минусы решения регулятора.

В пятницу, 27 октября, Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15 процентов годовых.

Как и у любого другого подобного решения, у повышения процентной ставки есть свои плюсы и минусы, отметил экономист. Положительной стороной является борьба с инфляцией — таким образом регулятор пытается снизить ее до приемлемых величин. Недостаток же заключается в том, что инвестиционные деньги становятся дорогими, сообщил Кульбака.

«То есть инвестиций в экономике станет меньше. Это будет приводить к замедлению экономики, то есть, в принципе борясь с инфляцией, мы замедляем темпы роста экономики, которые и так крайне невысокие, но здесь вариантов нет — либо ты миришься с инфляцией и ждешь хоть какого-то экономического роста, либо ты борешься с инфляцией и не ждешь экономического роста. Выбрана стратегия борьбы с инфляцией», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Центробанк повысил ключевую ставку в четвертый раз. В первой половине года показатель держался на уровне 7,5 процента годовых, во втором месяце лета его подняли до 8,5 процента, в августе — до 12,5 процента, а по итогам сентябрьского заседания совета директоров — до 13 процентов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце сентября заявляла, что прогноз регулятора на этот год подразумевает как сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне, так и ее повышение.

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      Екатерина Смирная
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