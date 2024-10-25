Сенатор предупредил об остановке строек из-за роста ключевой ставки

Сенатор Абрамов: бизнес не может брать кредиты с такой ставкой, стройка встанет

Повышение ключевой ставки Банка России до 21 процента негативно скажется на производственных циклах и инвестиционных проектах. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.

Он предупредил, что бизнес не может брать доступные кредиты в таких условиях, из-за этого начнут страдать производственные циклы, останавливаться стройки, ведь инвесторы не закладывали такие платежи в проектах, рассчитанных на 5-10 лет.

По мнению сенатора, ипотека со ставками около 25 процентов также становится недоступной. Он выразил надежду, что на столь высоком уровне ставка сохранится недолго, а со временем вернется к четырем процентам.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган сравнил решение ЦБ с ядерной бомбой для российской экономики. По его мнению, попытки регулятора в прошлые месяцы придушить растущую инфляцию «дустом», то есть повышая ставку понемногу, не сработали.

Он согласился с тем, что некоторые предприятия не справятся с такими ставками по кредитам и разорятся, но признал, что у ЦБ в рамках его полномочий и задач по сдерживанию инфляции другого выхода не было.

В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов еще до решения Центробанка предупредил, что даже при ставке 19 процентов годовых большинство предприятий могут обанкротиться, потому что им приходится брать коммерческие кредиты для завершения производства.

Между тем регулятор не планирует скорого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Более того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает, что в декабре ставка вырастет до 23 процентов, а в 2025 году средняя ставка окажется даже выше, чем в этом.