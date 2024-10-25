Набиуллина исключила снижение ставки до замедления роста цен

Глава ЦБ Набиуллина не смогла назвать сроки снижения инфляции и ключевой ставки

Банк России начнет снижать ключевую ставку не раньше, чем заметит устойчивое снижение инфляции, но когда это случится, пока сказать невозможно. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, по итогам декабрьского заседания рынок вправе ожидать нового повышения, по крайней мере такой вопрос будет рассматриваться. Не исключено и доведение ставки до 23 процентов.

Набиуллина объяснила, что решение будет зависеть от совокупности факторов, среди которых есть и темпы инфляции. В настоящее время ЦБ не видит признаков ее замедления. Именно с этим связано повышение ключевой ставки с 19 до 21 процента годовых.

В обновленном среднесрочном прогнозе Банка России допускается, что на заседании 20 декабря ставка будет повышена до 23 процентов. Инфляция к концу года ожидается на уровне 8-8,5 процента, что выше, чем в 2023 году.