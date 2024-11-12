Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:06, 12 ноября 2024Экономика

Центробанк опроверг обещание снижать ставку

ЦБ опроверг информацию депутата Прусаковой о планах по снижению ставки в марте
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Информация о том, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Государственной думе пообещала начать снижение ключевой ставки в марте 2025 года, не соответствует действительности. Об этом в комментарии РБК заявил представитель регулятора.

По его словам, никаких конкретных сроков названо не было, а денежно-кредитная политика (ДКП) будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий, предсказать которые заранее трудно.

О словах Набиуллиной рассказала депутат Мария Прусакова. При этом она же заметила, что не верит таким прогнозам, потому что предыдущие намерения регулятора не реализовывались.

В целом сообщение коммунистки было критическим. «Глядя на логику ЦБ, складывается ощущение, что мы в сказке ''Королевство кривых зеркал'', в котором Эльвира Сахипзадовна явно видит нашу экономику не так, как большая часть жителей нашей страны», — написала Прусакова.

Её возмущение вызвали тезисы главы ЦБ по поводу того, что если бы ставка не была настолько высока, инфляция в стране была бы гораздо выше, чем сейчас, а рост стоимости кредитов не влияет на цены.

Ранее и сама Набиуллина, и другие представители ЦБ опровергали представления о том, что дешевый кредит позволит снизить инфляцию. В регуляторе объясняли, что в условиях беспрецедентного дефицита рабочей силы бизнес потратит заемные средства на привлечение сотрудников, а гонка зарплат никак не скажется на выпуске. Соответственно, средства уйдут напрямую в рост цен. На этом фоне эксперты начали ожидать, что в следующем году экономика может скатиться в рецессию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

      В НАТО раскрыли причину нежелания вводить войска на Украину

      В России нашли виновного в коллапсе с яйцами

      В РПЦ нашли связь урбанизации с «педерастией»

      Стоянов ответил оскорбившемуся на шутку о коррупции российскому мэру

      Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне СВО

      Майор МВД снял угон машины на видео и предотвратил его

      Юлия Ковальчук отпраздновала 42-летие в откровенном наряде

      Кандидат на пост главы дипломатии ЕС оценила ситуацию на фронте для Украины

      В Абхазии восстановили движение по одному из перекрытых мостов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше