Центробанк опроверг обещание снижать ставку

ЦБ опроверг информацию депутата Прусаковой о планах по снижению ставки в марте

Информация о том, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Государственной думе пообещала начать снижение ключевой ставки в марте 2025 года, не соответствует действительности. Об этом в комментарии РБК заявил представитель регулятора.

По его словам, никаких конкретных сроков названо не было, а денежно-кредитная политика (ДКП) будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий, предсказать которые заранее трудно.

О словах Набиуллиной рассказала депутат Мария Прусакова. При этом она же заметила, что не верит таким прогнозам, потому что предыдущие намерения регулятора не реализовывались.

В целом сообщение коммунистки было критическим. «Глядя на логику ЦБ, складывается ощущение, что мы в сказке ''Королевство кривых зеркал'', в котором Эльвира Сахипзадовна явно видит нашу экономику не так, как большая часть жителей нашей страны», — написала Прусакова.

Её возмущение вызвали тезисы главы ЦБ по поводу того, что если бы ставка не была настолько высока, инфляция в стране была бы гораздо выше, чем сейчас, а рост стоимости кредитов не влияет на цены.

Ранее и сама Набиуллина, и другие представители ЦБ опровергали представления о том, что дешевый кредит позволит снизить инфляцию. В регуляторе объясняли, что в условиях беспрецедентного дефицита рабочей силы бизнес потратит заемные средства на привлечение сотрудников, а гонка зарплат никак не скажется на выпуске. Соответственно, средства уйдут напрямую в рост цен. На этом фоне эксперты начали ожидать, что в следующем году экономика может скатиться в рецессию.