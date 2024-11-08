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10:51, 8 ноября 2024Экономика

Рецессию в России назвали неизбежной при высоких ставках

Инвестбанкир Коган назвал рецессию в России в случае высоких ставок неизбежной
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сохранение ключевой ставки на текущем рекордном уровне или ее дальнейшее повышение сделает рецессию в России неизбежной уже в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале предупредил инвестиционный банкир Евгений Коган.

По его словам, по-настоящему почувствовать на себе последствия «зверских ставок» национальная экономика сможет весной или летом, когда уже можно будет «наслаждаться низкой инфляцией и пособием по безработице». Чтобы этого не произошло, в январе-феврале Банк России должен перейти к снижению ставки, пусть и не очень быстрому.

Под рецессией подразумевают состояние экономики, при котором ВВП устойчиво (более шести месяцев) снижается, падает производство, деловая активность, инвестиции и реальные доходы населения, а безработица, напротив, растет.

Коган отметил, что существует один аспект высокой ставки, о котором не слишком активно говорят. Речь идет об активности на российском рынке производителей из дружественных государств, в первую очередь китайских, которые тоже стоят на пути программы максимального импортозамещения и увеличения внутреннего производства.

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«У них стоимость денег — порядка 5-6 процентов, а то и дешевле. Бизнесу при этом безразлично, дружественный конкурент или недружественный. Дружественный будет захватывать поляну с улыбкой и клятвами о вечной любви (…) Если у конкурента деньги более долгосрочные и в 5-7 раз дешевле, исход конкуренции предрешен», — подчеркнул эксперт.

Предотвратить сокращение доли отечественных производителей можно за счет таможенных барьеров, но тогда цены на все полетят вверх. При этом, напомнил Коган, в Центробанке и сами фиксируют замедление темпов роста кредитования, а значит, ситуация скажется и на производстве. Опустевшие в результате процесса ниши и займут иностранные компании.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предупредил, что ожидает в следующем году стагнации, потому что к ней ведут планомерные действия правительства и Центробанка. По его мнению, регулятору не удастся сильно ослабить кредитование для борьбы с инфляцией, так как заводы, задействованные в гособоронзаказе, будут брать кредиты под любые проценты, чтобы не попасть под уголовное преследование за его срыв. Дело закончится ростом неплатежей и, соответственно, проблемами с выпуском.

В свою очередь, в регуляторе неоднократно указывали, что ускорение инфляции ведет к непредсказуемым рискам, а рост кредитования в условиях дефицита рабочей силы не помогает увеличить производство.

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