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18:13, 7 ноября 2024Экономика

Рост кредитования в России объяснили нежеланием сесть в тюрьму

Главный экономист ВЭБ.РФ Клепач объяснил рост кредитования стремлением выживать
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Андрей Клепач

Андрей Клепач. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Банк России не может резко сократить кредитование с помощью ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) потому что есть множество предприятий, которые будут занимать средства при любых ставках. Об этом на Русском экономическом форуме в Челябинске рассказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, передает РБК.

Он объяснил, что компании, работающие с гособоронзаказом, буквально не имеют выхода и пытаются выжить. Либо они берут кредит, либо не выполняют обязательства по контракту, а это означает привлечение к уголовной ответственности.

«Поэтому что 20 процентов, что 30 процентов, все придут и возьмут кредит — ну, чтобы не сесть в тюрьму», — объяснил он. При этом экономист указал, что такая ситуация сложилась из-за несогласованности действий регулятора и правительства.

Клепач сравнил происходящее с известной фразой «денег нет, но вы держитесь» (реплика из беседы Дмитрия Медведева, на тот момент премьер-министра, с жителями Феодосии в 2016 году). «Кредитов нет и не будет, но вы развивайтесь, растите», — описал он логику власти при работе с бизнесом.

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В недалекой перспективе, констатировал экономист, такой подход приведет к стремительному росту неплатежей, оценки которых огромны, но вряд ли их уместно называть. Более того, проблемы будут расти, потому что и гособоронзаказ продолжается, и со стройками проблемы — падение четвертый месяц подряд. Поэтому в 2025 году он ожидает не роста, который указывается в прогнозах, а стагнации, поскольку к ней ведут эти согласованные действия.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предположил, что Центробанк, рекордно ужесточая ДКП и ожидая роста экономики в 2025 году за счет инвестиций прошлых лет, совершает фундаментальную ошибку. По оценкам аналитиков, рост инвестиций не даст повышения производства из-за самого характера вложений. Они указывают, что за производительность и увеличение выпуска отвечают инвестиции в машины и оборудования, но они-то и не росли.

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