Возможность повышения ключевой ставки в декабре оценили

Аналитик Васильев назвал высокой вероятность повышения ключевой ставки в декабре

Возможность повышения ключевой ставки до 23 процентов на ближайшем заседании ЦБ является высокой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Сигнал Банка России о возможности повышения ставки на заседании в декабре был достаточно жестким, констатировал эксперт. История показывает, что такой сигнал в итоге действительно ведет к подъему ставки, пояснил он.

К тому же значительного замедления инфляции сейчас не наблюдается, подчеркнул Васильев. Однако если динамика поменяется, и рост потребительских цен вследствие тех или иных факторов вдруг резко замедлится, повышения ставки может и не произойти, допустил финансист. Такое возможно, если годовая инфляция не будет превышать 8 процентов.

В случае реализации наименее благоприятного сценария ставка в 2025 году может не снизиться, а вырасти до 24-25 процентов, предупредил аналитик Совкомбанка.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина охарактеризовала как вынужденное решение повышение ключевой ставки до 21 процента. Так Банк России отреагировал на «беспрецедентную ситуацию» в экономике, пояснила она. Росту экономики, по ее словам, в первую очередь мешает недостаток производственных мощностей, а не вопросы кредитования.