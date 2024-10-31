Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 31 октября 2024Экономика

Предсказано декабрьское повышение ключевой ставки

Экономист Коган: ключевая ставка может вырасти в декабре до 23 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Банк России не успевает готовить все новые и новые прогнозы, так как инфляция растет все более быстрыми темпами. Об этом в своем Telegram-канале написал экономист Евгений Коган.

По его словам, тому есть несколько причин. Во-первых, перегретый рынок труда, во-вторых, рост доходов населения, в-третьих, активный рост розничной торговли и потребительского спроса. Кроме того, сказывается ослабление курса рубля и повышение утильсбора на автомобили.

В такой ситуации, как полагает Коган, повышение ключевой ставки в декабре сразу до 23 процентов выглядит все более вероятным.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предсказал возможный рост «ключа» до 23 процентов на ближайшем заседании Банка России. Он обратил внимание, что серьезного замедления инфляции в настоящее время не наблюдается.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не сделает никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в четыре процента годовых, несмотря на ухудшающиеся обстоятельства. Она уверена, что если бы «ключ» не был высоким, то предприниматели набрали бы дешевых кредитов, а это обернулось бы ростом цен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». Устроит ли Москву такой вариант?

      Семилетний тхэквондист стал рекордсменом России по неожиданному нормативу

      Юань потерял позиции в мировой торговле

      Виновному в выселении российских детей из турецкого отеля запросили восемь лет колонии

      В Казахстане одобрили общее использование с Россией телефонного кода

      В Харьковской области заявили о нехватке мест в моргах для бойцов ВСУ

      Зеленский заявил о готовящемся документе с Венгрией об участии Киева в НАТО

      Девушка на год отказалась от мытья головы шампунем и поделилась опытом

      Минсельхоз отреагировал на сообщения о рисках скорого удорожания яиц

      Названы топ-10 резко ставших интересными россиянам городов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше