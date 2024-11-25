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13:28, 25 ноября 2024Экономика

Курс доллара поднялся выше 104 рублей

Курс доллара на форексе поднялся выше 104 рублей, евро — выше 109 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Ослабление российской валюты, ускорившееся перед выходными на фоне новых санкций США, продолжилось — в понедельник курс доллара на форексе превысил 104 рубля, евро поднялся выше 109 рублей, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала американская валюта стоила 104,15 рубля за единицу, европейская — 109,28 рубля.

Рубль и долларовый индекс Мосбиржи (РТС) завершили прошлую неделю на минимумах с марта 2022 года (официальный курс 102,58 рубля за доллар) после подъема выше отметки в 100 за доллар.

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