Рубль укрепился после сообщения ЦБ о прекращении покупки валюты

Курс доллара упал до 113,15 рубля после сообщения ЦБ об отказе от покупки валюты

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился примерно до 113 рублей после сообщения Центробанка (ЦБ) об отказе от покупки иностранной валюты в период с 28 ноября до конца 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Ближе к 18:55 по московскому времени котировки американской валюты упали до отметки в 113,15 рубля, хотя до этого вплотную приблизились к уровню в 115 рублей и в моменте достигли 114,74 рубля. Таким образом, за несколько часов курс доллара ослаб более чем на полтора рубля. Несмотря на это, прирост котировок к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 7,25 процента.

Курс евро в меньшей степени отреагировал на решение российского регулятора временно прекратить скупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Ближе к 16:20 котировки европейской валюты пробили психологическую отметку в 120 рублей, а к 18:55 продолжали находиться вблизи этого уровня и составляли 119,66 рубля (плюс 8,12 процента).

Решение об отказе от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке ЦБ принял в рамках «зеркалирования» регулярных операций Министерства финансов РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. При этом регулятор продолжит проводить операции по продаже валюты. Подобные меры, как ожидают в Центробанке, должны помочь снизить волатильность на российском финансовом рынке.