Рубль укрепился после сообщения ЦБ о прекращении покупки валюты

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился примерно до 113 рублей после сообщения Центробанка (ЦБ) об отказе от покупки иностранной валюты в период с 28 ноября до конца 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Ближе к 18:55 по московскому времени котировки американской валюты упали до отметки в 113,15 рубля, хотя до этого вплотную приблизились к уровню в 115 рублей и в моменте достигли 114,74 рубля. Таким образом, за несколько часов курс доллара ослаб более чем на полтора рубля. Несмотря на это, прирост котировок к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 7,25 процента.
Курс евро в меньшей степени отреагировал на решение российского регулятора временно прекратить скупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Ближе к 16:20 котировки европейской валюты пробили психологическую отметку в 120 рублей, а к 18:55 продолжали находиться вблизи этого уровня и составляли 119,66 рубля (плюс 8,12 процента).
Решение об отказе от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке ЦБ принял в рамках «зеркалирования» регулярных операций Министерства финансов РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. При этом регулятор продолжит проводить операции по продаже валюты. Подобные меры, как ожидают в Центробанке, должны помочь снизить волатильность на российском финансовом рынке.