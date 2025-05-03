Медведев назвал чушью слова Трампа о победе во Второй мировой войне

Медведев: Слова Трампа о внесении США главного вклада в победу в войне — чушь

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о победе Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Соответствующий пост доступен на его странице во «ВКонтакте».

Медведев напомнил, что Трамп недавно заявил, что США внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне и о необходимости установить государственный праздник 8 мая. Политик назвал слова Трампа «пафосной чушью» и предложил ему вспомнить, «кто взял Берлин».

«Кто громил врага четыре с лишним года. Кто освобождал неблагодарную Европу», — прокомментировал заявление президента США Медведев. Также он подчеркнул, что «наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма».

В заключение зампредседателя Совета безопасности РФ заявил, что 9 Мая останется праздником России. «Так было, так есть, так будет всегда!» — заявил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев объяснил высокими рейтингами признание немецкой партии АдГ экстремистской. Конкурентов — ХДС/ХСС и СДПГ — он назвал «немецкой партийной мелочью».