Медведев объяснил признание партии «Альтернатива для Германии» экстремистской

Медведев объяснил высокими рейтингами признание АдГ экстремистской

В ФРГ признали правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской организацией из-за высоких рейтингов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.

«Теперь АдГ признана экстремистской организацией, угрожающей демократии. Сильные слова для парламентской партии. Видимо, ХДС/ХСС (консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — прим. «Ленты.ру»), СДПГ (Социал-демократическая партия Германии — прим. «Ленты.ру») и прочая немецкая партийная мелочь считает экстремистами тех, у кого выше рейтинг», — объяснил Медведев.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ сообщило о признании АдГ экстремистской организацией. Отмечалось, что политика партии направлена на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».

Ранее стало известно, что рейтинг АдГ взлетел до исторического максимума. Он достиг показателя в 26 процентов.