Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 2 мая 2025Россия

Медведев объяснил признание партии «Альтернатива для Германии» экстремистской

Медведев объяснил высокими рейтингами признание АдГ экстремистской
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

В ФРГ признали правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской организацией из-за высоких рейтингов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.

«Теперь АдГ признана экстремистской организацией, угрожающей демократии. Сильные слова для парламентской партии. Видимо, ХДС/ХСС (консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — прим. «Ленты.ру»), СДПГ (Социал-демократическая партия Германии — прим. «Ленты.ру») и прочая немецкая партийная мелочь считает экстремистами тех, у кого выше рейтинг», — объяснил Медведев.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ сообщило о признании АдГ экстремистской организацией. Отмечалось, что политика партии направлена на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».

Ранее стало известно, что рейтинг АдГ взлетел до исторического максимума. Он достиг показателя в 26 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ракетной атаке ВСУ на Курск

    Электричество в Подмосковье вернут до конца дня

    В Подмосковье сообщили о задержке поездов из-за непогоды

    Назван клуб РПЛ с наибольшим средним возрастом игроков

    Выход GTA VI перенесли на следующий год

    Напавшую на экс-главу одесского «Правого сектора» обвинили в госизмене

    Раскрыт режим работы аэропортов Москвы на фоне майского снегопада

    Россия поможет «Талибану» бороться с террористами

    Медведев объяснил признание партии «Альтернатива для Германии» экстремистской

    Раскрыты подробности о найденном бездыханным с пакетом на голове россиянине на Бали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости