Ультраправую партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской

Ведомство по охране конституции ФРГ признало АдГ экстремистской организацией

В ФРГ признали партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской организацией. Об этом сообщает Федеральное ведомство по защите конституции.

Ведомство охарактеризовало АдГ как «устоявшуюся правоэкстремистскую организацию (…), которая игнорирует человеческое достоинство». Там отметили, что политика партии направлена на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».

В ведомстве также указали, что решению предшествовала всесторонняя экспертиза деятельности АдГ.

В апреле АдГ добилась наибольшей в своей истории популярности у немцев. Проведенный в стране опрос выявил, что партию поддерживают 26 процентов населения.

