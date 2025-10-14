Культура
08:18, 14 октября 2025

Звезде сериала «Солдаты» срочно понадобилась помощь врачей

Shot: У актера Алексея Маклакова нашли заболевание сердечно-сосудистой системы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Маклаков

Алексей Маклаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Звезде сериала «Солдаты» Алексею Маклакову срочно понадобилась помощь врачей из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Известный по роли прапорщика Шматко 64-летний актер пожаловался на сильные боли в области груди. Специалисты нашли у него заболевание сердечно-сосудистой системы.

Врачи рекомендовали Маклакову полностью отказаться от алкоголя, иначе ему может грозить сердечная недостаточность, инфаркт или инсульт, отмечает канал.

Ранее народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве, 87-летняя актриса пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию.

