Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в Москве

Mash: Актрису Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за острой боли в сердце

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 87-летняя актриса пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, уточняет канал. «Жалуется на повышенное давление — сердце порой почти выскакивает из груди. Плюс у нее сильная одышка, боли в спине и проблемы с ногами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ходить Федосеева-Шукшина может только с поддержкой или ходунками, но часто о них забывает из-за провалов в памяти, в результате чего рискует упасть.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина поделилась, что «хотела бы прожить как можно дольше». До этого дочь артистки Ольга рассказала о состоянии матери на фоне борьбы с деменцией.