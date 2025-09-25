Культура
14:21, 25 сентября 2025Культура

Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что у нее проблемы с ногами и коленями
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, которой исполнилось 87 лет, рассказала о самочувствии. Ее цитирует News.ru.

Актриса поделилась, что «хотела бы прожить как можно дольше». «Но вот только ножки-коленочки меня подводят. Я люблю свою жизнь и все, что в ней было, и не хочу с ней расставаться. Но на все воля Божья. Всех, кого обидела, прошу прощения. И живите с Богом», — заявила она.

Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о состоянии матери на фоне борьбы с деменцией.

Актриса проживает в Новой Москве и находится под опекой дочери.

