Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

Дочь Федосеевой-Шукшиной: Из-за деменции актриса забывает недавние события
Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о состоянии российской актрисы на фоне борьбы с деменцией. Ее слова приводит Super.ru.

Отмечается, что актриса проживает в Новой Москве и находится под опекой дочери. «Симптоматика мамы такова: то, что было пять минут назад, в 2018–2019-м, она с трудом вспоминает... А все, что связано с ленинградским детством, — все помнит», — поделилась Ольга.

Ранее сообщалось, что Лидию Федосееву-Шукшину лишили прав на наследие супруга, актера и сценариста Василия Шукшина, а также доли в московской квартире на улице Бочкова.

