Швейцария присоединится к очередному пакету антироссийских санкций Евросоюза

Глава МИД Швейцарии: Берн присоединится к десятому пакету санкций Евросоюза против России

Берн присоединится к десятому пакету санкций Евросоюза против России, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Его цитирует РИА Новости.

«В принципе, следует ожидать, что Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС, как и в случае с предыдущими, поскольку это решение правительства Швейцарии», — сообщил дипломат.