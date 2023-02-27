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14:10, 27 февраля 2023Мир

Швейцария присоединится к очередному пакету антироссийских санкций Евросоюза

Глава МИД Швейцарии: Берн присоединится к десятому пакету санкций Евросоюза против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Берн присоединится к десятому пакету санкций Евросоюза против России, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Его цитирует РИА Новости.

«В принципе, следует ожидать, что Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС, как и в случае с предыдущими, поскольку это решение правительства Швейцарии», — сообщил дипломат.

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Глеб Бажуткин
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