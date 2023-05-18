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14:40, 18 мая 2023Мир

Захарова возмутилась требованием Чехии к российскому посольству

Мария Захарова: попытки Чехии взыскать плату за аренду с посольства России неправомерны

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Попытки властей Чехии взыскать с посольства России плату за аренду земельных участков неправомерны. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что 17 мая правительство Чехии отменило девять постановлений кабмина Чехословакии, согласно которым СССР были переданы в бесплатное пользование 59 земельных участков, которыми пользуется Россия в качестве страны-правопреемницы СССР для размещения объектов дипломатических представительств.

Отмечается, что, согласно данным Министерства иностранных дел Чехии, в пользовании РФ до сегодняшнего дня находились участки общей площадью порядка 92 тысяч квадратных метров, тогда как чешские объекты в России занимают площадь 26 875 квадратных метров. В чешском ведомстве считают, что это противоречит принципу взаимности.

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Глеб Бажуткин
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