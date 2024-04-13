Главком ВСУ заявил об обострении обстановки на фронте

Главком ВСУ заявил об обострении обстановки на фронте в Донбассе в последние дни

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об обострении обстановки на фронте в Донбассе в последние дни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«[Россия] активно атакует наши позиции на лиманском, бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП», — написал главком.

По его словам, продвижению ВС России способствует теплая сухая погода, которая сделала доступной для действий танков большую часть открытых участков местности. Сырский признал, что Россия добивается тактических успехов, благодаря применению новых подразделений на бронетехнике.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ не подчиняются приказам, угрожают командирам и дезертируют, что следовало из приказа Сырского.