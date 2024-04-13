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11:23, 13 апреля 2024Бывший СССР

Главком ВСУ заявил об обострении обстановки на фронте

Главком ВСУ заявил об обострении обстановки на фронте в Донбассе в последние дни

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об обострении обстановки на фронте в Донбассе в последние дни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«[Россия] активно атакует наши позиции на лиманском, бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП», — написал главком.

По его словам, продвижению ВС России способствует теплая сухая погода, которая сделала доступной для действий танков большую часть открытых участков местности. Сырский признал, что Россия добивается тактических успехов, благодаря применению новых подразделений на бронетехнике.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ не подчиняются приказам, угрожают командирам и дезертируют, что следовало из приказа Сырского.

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      Валентин Карант
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