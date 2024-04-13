Стало известно об угрозах командирам и дезертирстве солдат ВСУ

Приказ главкома ВСУ Сырского: военнослужащие угрожают командирам и дезертируют

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подчиняются приказам, угрожают командирам и дезертируют. Об этом стало известно из приказа главкома украинскими войсками Александра Сырского, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, с начала конфликта украинские командиры и правоохранительные и государственные органы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности солдат ВСУ.

Сырский распорядился внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ для выявления и предотвращения совершения украинскими военными уголовных преступлений.

Ранее Генеральный штаб ВСУ нашел возможность дать отдых бойцам, воюющим с 2022 года. Отмечается, что будет произведена поочередная ротация подразделений, находящихся в зоне боевых действий. Их сменят бригады, находящиеся в тылу. Генштаб уточнил, что решение принято после пересмотра численности тыловых частей.