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23:25, 12 апреля 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ нашел возможность дать отдых воюющим с февраля 2022 года бригадам

Генштаб ВСУ сообщил о ротации подразделений, воюющих с февраля 2022 года

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашел возможность дать отдых бойцам, воюющим с 2022 года. Об этом говорится на странице Генштаба в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В сообщении отмечается, что будет произведена поочередная ротация подразделений, находящихся в зоне боевых действий. Их сменят бригады, находящиеся в тылу.

Генштаб уточнил, что решение принято после пересмотра численности тыловых частей. Удалось высвободить тысячи военнослужащих и перенаправить их боевые соединения. В то же время принимаются меры для усиления бригад, которые продолжают выполнять задачи на фронте.

11 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, предполагающий ужесточение мобилизации в республике. В частности, депутаты по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского исключили из документа положение о демобилизации спустя 36 месяцев службы.

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