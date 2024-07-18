Шольц отклонил призыв Киева к Западу сбивать российские ракеты над Украиной

Шольц отклонил призыв Зеленского к Западу сбивать российские ракеты над Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он указал, что имеется общая договоренность, которая не предусматривает подобные действия. Кроме того, Вашингтон также занимает в этом вопросе четкую позицию, добавил политик.

15 июля Зеленский заявил, что армии НАТО должны сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, чтобы не остаться без газа зимой. Он объяснил, что в западных регионах страны располагаются крупные газохранилища.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отказался сбивать ракеты Вооруженных сил (ВС) России над территорией Украины. По его словам, политика альянса в этом вопросе останется прежней. «Мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — заявил он.