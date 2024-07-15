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08:40, 15 июля 2024Мир

«Мы не будем участвовать в этом конфликте». В НАТО отказались сбивать российские ракеты над Украиной

Генсек НАТО отверг идею Польши сбивать ракеты ВС России над Украиной

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши, которая ранее предложила сбивать ракеты Вооруженных сил (ВС) России над территорией Украины. По его словам, политика альянса в этом вопросе останется прежней.

Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую

Йенс Столтенберггенсек НАТО

Польша заявила, что рассматривает инициативу сбивать ракеты ВС РФ над Украиной

На прошлой неделе глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что Польша рассматривает инициативу, которая позволит сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины. По его словам, страна хотела «изучить эту идею», после чего не исключено, что Варшава будет готова сбивать ракеты над республикой.

Соответствующий вопрос руководство страны хотело поднять на саммите НАТО в Вашингтоне.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

При этом, за несколько дней до заявления Сикорского, вице-премьер-министр, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без согласия альянса.

Он также указал, что соответствующего консенсуса в НАТО нет. Кроме того, Косиняк-Камыш напомнил о позиции Белого дома, который не раз заявлял, что не хочет эскалации конфликта. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что в Вашингтоне относятся со скептицизмом к идее сбивать ракеты, которые пролетают над западом Украины, с польской территории.

Известно, что возможность поражения российских ракет над территорией Украины польскими системами противовоздушной обороны (ПВО) прописана в соглашении о безопасности, заключенном между Киевом и Варшавой.

В США раскрыли будущее ПВО Польши в случае, если она начнет помогать Украине

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что Россия с легкостью уничтожит польскую ПВО в случае, если она начнет сбивать российские ракеты.

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«Для того чтобы прикрыть Львов и подходы к нему, вы должны подвести свои системы ПВО прямо к границе. Русские скажут "спасибо" и взорвут ее, так что это станет крайней глупостью со стороны Польши», — рассуждал военный аналитик.

Он отмечал, что силы ПВО Варшавы не так велики, из-за чего они не смогут оказывать посильную поддержку украинской армии.

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      Анастасия Алимпиева
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