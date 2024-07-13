В Германии раскрыли план войны с Россией. Немецкое командование озаботилось строительством концлагерей для пленных

Bild опубликовал оперативный план бундесвера на случай войны в Германии

Немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевается, что противником в военном конфликте выступит Россия.

План генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними должны быть перемещены 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники. Главной задачей непосредственно Германии станет обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.

Чиновник предположил, что через пять-восемь лет Вооруженные силы России будут насчитывать около 1,5 миллиона солдат, тогда как на сегодняшний день немецкая армия состоит из 181,5 тысяч бойцов. Восполнить нехватку военных он призвал за счет возобновления обязательного призыва.

Также Бройер указал, что у немецкой армии запаса боеприпасов хватит лишь на два дня сражений. Он напомнил, что стандарт НАТО обязывает членов отражать нападение в течение 30 суток.

Отдельным пунктом инспектор отметил необходимость возведения концентрационных лагерей для пленных военнослужащих. Также он призвал федеральное правительство усилить гражданскую оборону и гарантировать поставки населению лекарств, продуктов питания и питьевой воды. Кроме того, нужно установить сирены и построить бункеры.

Германия прорабатывает план войны к 2029 году

5 июля глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году. Ключевыми моментами в подготовке станут кадры, техника и финансы, подчеркнул Писториус. Он также отметил, что возвращение воинской повинности повысит боеспособность военнослужащих ФРГ.

После этого глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германии необходимо взять на учет 900 тысяч резервистов из-за якобы угрозы со стороны России. Таким образом, она призвала решить проблему нежелания отслуживших в бундесвере регистрироваться как прошедших службу.

Стало известно, что правительство Германии создало план действий для населения республики на случай вооруженного конфликта с Россией. В документе напрямую указано, что в случае одновременного нападения в нескольких местах государство не сможет помочь всем, и гражданам нужно быть готовыми самим справляться с трудностями. План также исключает запрет на роспуск действующего парламента на то время, пока «Германия обороняется». Помимо этого, в тексте рассматривается вопрос потенциальной нехватки продовольствия. В связи с этим предлагается ввести нормы на распределение пищи. Предполагается, что правительство соберет «аварийный запас» риса, бобовых и сгущенки для обеспечения населения одним горячим обедом в день.

Bild опубликовала уже третий план вторжения России с начала года

В феврале Bild опубликовала теоретический сценарий нападения России на НАТО. Издание указало, что основывалось на «представленном парламенту правительственном документе». Исходя из сценария, нападение может состоять из четырех фаз. Первая заключается в массовой кампании по дезинформации в СМИ и соцсетях для раскола западного общества. Также возможны кибератаки на объекты критической инфраструктуры. Во время второй фазы Москва начнет маневры войск на границах НАТО с одновременным усилением шпионажа и кибератак. Возможно выведение из строя первых спутников в космосе и нападения на немецкие химические предприятия и атомные станции. Третья фаза будет заключаться в прямом вторжении российских войск. Четвертая фаза — в боях на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве. Не исключается, что Москва применит биологическое, химическое и ядерное оружие, а с помощью электромагнитных импульсов сожжет все электронные устройства.

За месяц до этого был представлен еще один якобы секретный документ бундесвера. В нем значилось, что ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Министерства обороны, может начаться летом 2025 года. Наиболее вероятным местом столкновения автор материала называет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Согласно плану, в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Среди них также будут 30 тысяч солдат бундесвера. По данным Bild, эскалация могла начаться в феврале 2024 года с началом активного наступления России на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом к июню ситуация завершилась бы отступлением украинской армии.

Кроме того, на Западе ряд военных экспертов заявили, что у России есть сценарий нападения на НАТО. По их утверждению, российский флот попытается взять под контроль Арктику и, с помощью ракет, Северную Атлантику.