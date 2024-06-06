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18:18, 6 июня 2024Мир

В Германии создали план на случай войны с Россией

Bild: правительство Германии создало план на случай войны с Россией

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Правительство Германии создало план действий для населения республики на случай вооруженного конфликта с Россией. Его опубликовала немецкая газета Bild.

«Войска НАТО будут перебрасываться через всю Германию на восточный фланг, при этом силы бундесвера также будут там. В тексте напрямую указано, что в случае одновременного нападения в нескольких местах государство не сможет помочь всем: людям нужно быть готовыми самим справляться с трудностями», — сообщает издание.

План также исключает запрет на роспуск действующего парламента на то время, пока «Германия обороняется». Помимо этого, в тексте рассматривается вопрос потенциальной нехватки продовольствия. В связи с этим предлагается ввести нормы на распределение пищи. Предполагается, что правительство соберет «аварийный запас» риса, бобовых и сгущенки для обеспечения населения одним горячим обедом в день.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что многие граждане Германии боятся угрозы эскалации конфликта на Украине. Он добавил, что обеспечение мира не означает «выбрасывание белого флага», поэтому Германия будет продолжать «поддерживать Украину».

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      Дарья Устьянцева
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