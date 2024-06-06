В Германии заявили о страхе эскалации конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: немцы встревожены угрозой эскалации конфликта на Украине

Многие граждане Германии боятся угрозы эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию его выступления в бундестаге вел телеканал phoenix.

«Многие граждане Германии боятся эскалации конфликта. Я беспокоюсь о мире, и в этом нет чего-то наивного и дурного. Я, как канцлер, несу большую ответственность за то, чтобы ни один ребенок, родившийся в нашей стране, не столкнулся с войной. Я считаю это своим абсолютным приоритетом», — отметил канцлер.

Он добавил, что обеспечение мира не означает «выбрасывание белого флага», поэтому Германия будет продолжать «поддерживать Украину».

Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году.