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22:14, 7 июня 2024Мир

В Германии оценили готовность европейских стран к войне с Россией

Бывший немецкий дипломат Биттерлих: Германия не готова к войне с Россией

Фото: Mark König / Unsplash

Бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих в интервью телеканалу WION оценил готовность европейских стран к войне с Россией.

«Только две армии в Европе готовы к реальному конфликту — французская и британская», — заявил он. Биттерлих считает, что Германия в настоящее время сильно уступает другим Вооруженным силам в Европе по причине меньших расходов на оборону.

Он напомнил, что ранее немецкие войска принимали участие в военном конфликте еще в Югославии, на Балканах и в Афганистане. По словам эксперта, за 30 лет произошло сокращение общего количества войск в ФРГ, а также военного бюджета, боеприпасов и техники.

Ранее глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германии необходимо взять на учет 900 тысяч резервистов из-за якобы угрозы со стороны России. Таким образом, она призвала решить проблему нежелания отслуживших в бундесвере регистрироваться как прошедших службу.

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      Марина Совина
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