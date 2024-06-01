В Германии призвали взять на учет 900 тысяч резервистов

Депутат бундестага Штрак-Циммерман призвала взять на учет 900 тысяч резервистов

Германии необходимо взять на учет 900 тысяч резервистов из-за якобы угрозы со стороны России. Об этом заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность (...). Если бы мы могли получить половину из них [отслуживших] с их соответствующим опытом в качестве резервистов, это было бы невероятным успехом», — заявила политик.

Таким образом, Штрак-Циммерман призвала решить проблему нежелания отслуживших в бундесвере регистрироваться как прошедших службу. Она также добавила, что в России якобы пропагандируется образ Германии как «агрессора» в учебниках по истории и на это необходим ответ Берлина.

Ранее Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. По ее словам, тот факт, что ФРГ оказала больше военной помощи, чем остальные европейские страны, не снимает с Берлина новых обязательств.