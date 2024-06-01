Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 1 июня 2024Мир

В Германии призвали взять на учет 900 тысяч резервистов

Депутат бундестага Штрак-Циммерман призвала взять на учет 900 тысяч резервистов

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германии необходимо взять на учет 900 тысяч резервистов из-за якобы угрозы со стороны России. Об этом заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность (...). Если бы мы могли получить половину из них [отслуживших] с их соответствующим опытом в качестве резервистов, это было бы невероятным успехом», — заявила политик.

Таким образом, Штрак-Циммерман призвала решить проблему нежелания отслуживших в бундесвере регистрироваться как прошедших службу. Она также добавила, что в России якобы пропагандируется образ Германии как «агрессора» в учебниках по истории и на это необходим ответ Берлина.

Ранее Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. По ее словам, тот факт, что ФРГ оказала больше военной помощи, чем остальные европейские страны, не снимает с Берлина новых обязательств.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве началась церемония прощания со звездой «Моей прекрасной няни»

      Шесть сел остались без электричества из-за атаки ВСУ

      Назван способ быстро накачать бицепс в домашних условиях

      Над Белгородом сработала система ПВО

      Названы неочевидные причины потери зрения

      В Германии призвали взять на учет 900 тысяч резервистов

      Россиянин с наркотиками два дня подряд попадался полицейским

      Лукашенко дал совет Пашиняну в день рождения

      Нетаньяху назвал условие продолжения конфликта в Газе

      Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше