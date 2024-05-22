В бундестаге раскритиковали Шольца за отказ предоставить Киеву ракеты Taurus

Глава комитета бундестага Штрак-Циммерманн: Шольцу нужно делать больше для Киева

Канцлер ФРГ Олафу Шольц недостаточно оказывает военной помощи Украине о чем свидетельствует история с отказом поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявила глава комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, пишет газета Politico.

«Если ситуация изменится, я также ожидаю, что изменится и мнение канцлера (...) И я надеюсь, что когда ситуация изменится, он поймет, что совершил большую ошибку», — заявила политик.

Штрак-Циммерманн также раскритиковала за Шольца за его попытки выстроить образ «канцлера мира», заимствуя часть политического имиджа у бывшего главы правительства Вилли Брандта. По ее словам, тот факт, что ФРГ оказала больше военной помощи чем остальные европейские страны не снимает с Берлина новых обязательств.

7 марта Politico сообщала, что Шольц подражает своему предшественнику Брандту по вопросу Украины, изображая из себя «канцлера мира». Подобную политику авторы материала связывают с высоким уровнем поддержки немецким обществом нежелания канцлера отправлять тяжелые вооружения Киеву.