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09:06, 7 марта 2024Мир

Шольца уличили в подражании бывшему канцлеру ФРГ из-за Украины

Politico: Шольц подражает бывшему канцлеру ФРГ Брандту из-за Украины

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подражает своему предшественнику Вилли Брандту по вопросу Украины, изображая из себя «канцлера мира». Об этом пишет газета Politico.

«Мы собираемся сказать избирателям, что СДПГ — партия мира. У нас есть Фриденсканцлер [канцлер мира]», — приводит издание слова Акселя Шефера, депутата от Социал-демократической партии Германии.

Подобную политику авторы материала связывают с высоким уровнем поддержки немецким обществом нежелания Шольца отправлять тяжелые вооружения Киеву. В частности, он непопулярен из-за многих сфер политики, однако данный вопрос позволяет ему сохранять поддержку партии перед предстоящими в 2025 году выборами.

Таким образом, Шольц стремится повторять «Новую восточную политику» Брандта, так как именно она, по мнению немцев, создала предпосылки завершения холодной войны. Авторы резюмируют, что, «будучи ребенком той эпохи, Шольц лучше, чем кто-либо другой, понимает влияние "восточной политики" на психику немцев».

«Новая восточная политика» (Остполитик) — внешнеполитическая стратегия первого послевоенного социал-демократического канцлера Брандта. Она включала признание ГДР и установление двусторонних отношений, выстраивание контактов со странами социалистического лагеря, а также принятие ответственности Германии за развязывание Второй мировой войны.

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      Максим Габриелян
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