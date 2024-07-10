Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:43, 10 июля 2024Мир

Польша ответила на просьбу Украины сбивать ракеты над ее территорией

Польша отказала Украине в просьбе сбивать ракеты над ее территорией
СюжетМинобороны
Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Варшава отказала Киеву в просьбе сбивать ракеты над ее территорией, если страны Североатлантического альянса не поддержат эту инициативу. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радио Polskie Radio.

«Если в НАТО не примут такое решение, то Польша самостоятельно не будет это делать», — рассказал глава оборонного ведомства.

Таким образом он поддержал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который подчеркнул, что в Вашингтоне относятся со скептицизмом к идее сбивать ракеты, которые пролетают над западом Украины, с польской территории. Он добавил, что «это может привести к эскалации конфликта».

Ранее стало известно, что участники саммита НАТО в Вашингтоне попросят украинского лидера Владимира Зеленского не выражать недовольство публично. В преддверии саммита они пытались умерить ожидания руководства Украины касательно перспектив ее вступления в альянс.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Страны НАТО отправили Киеву истребители F-16. Они появятся в небе над Украиной уже этим летом

      Девушки стали массово переодевать своих парней. Мужчины стали выглядеть лучше, но почему это не так хорошо, как кажется?

      В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

      Президент Чехии заявил о необратимости вступления Украины в НАТО

      Полиция начала проверку по факту нападения мужчины на девушку из-за прически

      Экс депутата Рады объявили в розыск в России

      В США заявили о сомнениях Зеленского о вступлении Украины в НАТО

      Названы самые живописные водопады в России

      В США признали успехи России в зоне спецоперации

      Светящийся шар в небе заметили жители нескольких регионов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше