Польша ответила на просьбу Украины сбивать ракеты над ее территорией

Польша отказала Украине в просьбе сбивать ракеты над ее территорией

Варшава отказала Киеву в просьбе сбивать ракеты над ее территорией, если страны Североатлантического альянса не поддержат эту инициативу. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радио Polskie Radio.

«Если в НАТО не примут такое решение, то Польша самостоятельно не будет это делать», — рассказал глава оборонного ведомства.

Таким образом он поддержал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который подчеркнул, что в Вашингтоне относятся со скептицизмом к идее сбивать ракеты, которые пролетают над западом Украины, с польской территории. Он добавил, что «это может привести к эскалации конфликта».

Ранее стало известно, что участники саммита НАТО в Вашингтоне попросят украинского лидера Владимира Зеленского не выражать недовольство публично. В преддверии саммита они пытались умерить ожидания руководства Украины касательно перспектив ее вступления в альянс.