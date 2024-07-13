«Только США имеют контроль над беспилотниками на греческих базах». Афины открестились от удара ATACMS по Севастополю

Минобороны Греции: страна не отвечает за удар ракетами ATACMS по Севастополю

Греция не причастна к ударам по Севастополю американскими оперативно-тактическими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом заявил замминистра национальной обороны Яннис Кефалояннис.

Он прокомментировал слова лидера парламентской фракции партии «Победа» Димитриоса Нациоса о том, что координировавший атаку американский беспилотник Global Hawk базируется на военной базе в городе Ларисса. Военачальник ответил, что страна не несет ответственности за дроны других стран, размещенные на ее территории.

Только США имеют полный оперативный и административный контроль над беспилотниками на греческих базах Яннис Кефалояннис замминистра национальной обороны Греции

Кефалояннис добавил, что у американской стороны фактически без нет каких-либо обязательств информировать Афины о своих действиях с дронами. «Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — подчеркнул он.

23 июня Украина выпустила пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю. Один из снарядов взорвался над многолюдным пляжем. Пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

На Украине сообщили о намерении НАТО снять запрет на удары ракетами по России

НАТО может снять ограничения, которые не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России. Такое заявление сделал руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он отметил, что страны-участники Североатлантического альянса имеют разные позиции по данному вопросу. «Мои ощущения, что партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос», — сказал Ермак. По его мнению, Киев скоро получит карт-бланш на обстрелы «старых» территорий России.

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США не разрешают Украине бить вглубь России ракетами ATACMS, но это может измениться. Она отметила, что власти США с недавних пор внесли изменения в правила использования переданных Украине вооружений, такое решение было принято из-за сложившейся оперативной обстановки в районе Харькова.

В июне президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва имеет право зеркально ответить странам, поставляющим Киеву оружие, которое может быть задействовано в ударах по территории России.

Российская армия начала адаптировать системы РЭБ под ATACMS

1 июля в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения и коррекции полета ATACMS. Отечественные специалисты теперь имеют в своем распоряжении блок лазерных гироскопов и GPS-модуль, и получили возможность изучить работу систем ракеты на всей траектории полета, а также возможности корректирования траектории полета. При каких обстоятельствах детали ракеты оказались у российской стороны, не сообщалось.

На Западе признали, что Вооруженные силы (ВС) России постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов со спутниковым наведением. Как пишет The Wall Street Journal, ВС России научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая артиллерийские боеприпасы Excalibur и ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам источников WSJ, сейчас Россия адаптирует системы РЭБ для перехвата баллистических ракет ATACMS и крылатых Storm Shadow. «Для этих вооружений это тоже лишь вопрос времени, когда Россия поймет, как снизить их эффективность и увеличить число перехватов», — рассказали в материале.

10 июля в Минобороны РФ рапортовали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.