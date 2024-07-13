В Киеве высказались об ударах вглубь России

Ермак заявил, что НАТО может снять ограничения на удары вглубь России

НАТО может снять ограничения, которые не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России. Такое заявление сделал руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает РИА Новости.

Он отметил, что страны-участники Североатлантического альянса имеют разные позиции по данному вопросу. «Мои ощущения, что партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос», — сказал Ермак. По его мнению, Киев скоро получит разрешение на удары вглубь России.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США не разрешают Украине бить вглубь России ракетами ATACMS, но это может измениться. Она отметила, что власти США с недавних пор внесли изменения в правила использования переданных Украине вооружений возле Харькова. В связи с этим Сингх допустила, что ограничения могут быть сняты и в других районах.