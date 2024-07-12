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19:24, 12 июля 2024Мир

Пентагон допустил разрешение Украине бить вглубь России

Пентагон: США не разрешают ВСУ бить по России ATACMS, но это может измениться

Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com

США не разрешают Украине бить вглубь России ракетами ATACMS, но это может измениться. Увеличение дальности ударов Киева по российской территории допустила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, трансляция ее выступления велась на сайте ведомства.

«Прямо сейчас мы не санкционируем применение [ракет] ATACMS для глубоких ударов... по России», — сказала она.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не намерен пересматривать позицию по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, несмотря на недовольство украинского руководства.

При этом помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Украина с разрешения США увеличит дальность ударов по территории России в случае расширения фронта российскими войсками.

Виктория Кондратьева
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