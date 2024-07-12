Пентагон допустил разрешение Украине бить вглубь России

Пентагон: США не разрешают ВСУ бить по России ATACMS, но это может измениться

США не разрешают Украине бить вглубь России ракетами ATACMS, но это может измениться. Увеличение дальности ударов Киева по российской территории допустила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, трансляция ее выступления велась на сайте ведомства.

«Прямо сейчас мы не санкционируем применение [ракет] ATACMS для глубоких ударов... по России», — сказала она.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не намерен пересматривать позицию по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, несмотря на недовольство украинского руководства.

При этом помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Украина с разрешения США увеличит дальность ударов по территории России в случае расширения фронта российскими войсками.