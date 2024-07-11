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19:49, 11 июля 2024Мир

В США заявили об отказе пересматривать позицию по ударам ВСУ по России

Салливан: США не намерены пересматривать позицию по ударам ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Lee Jae Won / Reuters

США не намерены пересматривать позицию по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, несмотря на недовольство украинского руководства. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

«Мы ясно изложили нашу позицию. У нас здравая политика в отношении ударов через границу (...) мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России», — рассказал представитель Белого дома.

Салливан также подчеркнул, что США рассчитывает на посту истребителей F-16 ВСУ, предполагая, что они будут применяться на передовой.

Ранее Салливан заявил, что американские истребители F-16, которые Дания и Нидерланды передает Киеву, будут базироваться на территории самой Украины.

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      Максим Габриелян
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